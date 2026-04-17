US-Kriegsminister Pete Hegseth hat bei einer Gebetsveranstaltung im Pentagon einen Dialog aus dem Film „Pulp Fiction“ als Bibelzitat verwendet. Wie mehrere US-Medien berichten, ähnelte seine Rede stark einer bekannten Szene aus dem Film von Regisseur Quentin Tarantino mit Samuel L. Jackson.

Hegseth hatte am Mittwoch bei einem Gebet für militärische Such- und Rettungseinheiten erklärt, seine Worte basierten auf einer Passage aus dem Alten Testament (Ezechiel 25,17). Beobachter stellten jedoch fest, dass die Formulierungen deutlich näher an dem Filmzitat lagen als am biblischen Originaltext. Tatsächlich erinnert das vorgetragene Gebet stark an den Monolog der Figur Jules Winnfield, gespielt von Samuel L. Jackson, im Kultfilm “Pulp Fiction” von Quentin Tarantino aus dem Jahr 1994. Dort rezitiert die Figur vor einer Gewaltszene eine ebenfalls frei interpretierte Version von Ezechiel 25:17.

Spannungen zwischen dem Papst und der US-Regierung

Zuletzt kam es immer wieder zu Spannungen zwischen der US-Regierung und Papst Leo. Hegseth zieht etwa Vergleiche zwischen den Feinden des christlichen Heilsbringers Jesus und kritischen Journalisten. Bei einer Pressekonferenz im Pentagon zum Krieg der USA und Israels gegen den Iran verglich er Journalisten am Donnerstag mit den Pharisäern, den jüdischen Widersachern Jesu Christi. Wie diese trachteten die Medien danach, ihn zu zerstören, sagte Hegseth. Er beziehe sich dabei auf die „etablierte, Trump-hassende Presse“.

Deren verhärtete Herzen seien nur darauf ausgerichtet, alles Negative zu suchen und gute Taten anzufechten. Hegseth reagierte damit auf die aus seiner Sicht negative Berichterstattung über den Krieg. Weniger als eine Stunde nach der Pressekonferenz schrieb der aus Chicago stammende Papst auf der Plattform X: „Wehe denen, die die Religion und den Namen Gottes für ihre eigenen militärischen, wirtschaftlichen und politischen Zwecke manipulieren und das Heilige in Dunkelheit und Schmutz ziehen.“

Streit wegen Akkreditierungsrichtlinien des Pentagons

Der Streit hatte sich in dieser Woche verschärft, nachdem Trump in den sozialen Medien Bilder verbreitet hatte, die ihn in der Umarmung von Jesus oder selbst als jesusähnliche Figur zeigten. Hegseth und Trump nutzten im Zusammenhang mit dem Krieg zunehmend christliche Rhetorik.

So bezeichneten beide die Rettung eines im Iran abgeschossenen US-Piloten am Ostersonntag als Wunder. Hegseth hatte außerdem im vergangenen Monat bei einem Gottesdienst dafür gebetet, dass die Truppen „überwältigende Gewalt gegen diejenigen ausüben können, die keine Gnade verdienen“.

Zwar hätten US-Regierungen in Kriegszeiten oft auf den christlichen Glauben verwiesen, die Trump-Regierung hebe sich jedoch durch ihre unmissverständliche religiöse Sprache ab, erklärte der Historiker John Fea. Hegseth führt zudem einen beispiellosen Rechtsstreit mit den Medien wegen der Akkreditierungsrichtlinien des Pentagons.