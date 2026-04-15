Der italienische Historiker und Theologe Massimo Faggioli hält die Attacke von US-Präsident Donald Trump gegen Papst Leo XIV. für einen möglichen fatalen Wendepunkt in der politischen Karriere Trumps. Tags darauf sorgte ein KI-Bild von Trump als Jesus für massive Kritik. Der katholischen Tageszeitung „Avvenire“ sagte Faggioli nach Angaben der Nachrichtenagentur Kathpress, der Angriff gegen den Papst markiere „wahrscheinlich den Anfang vom politischen Ende“ für den US-Präsidenten.

Papst Leo XIV © IMAGO/Vatican Media

Es gab zahlreiche Reden des Papstes und Interventionen mehrerer US-amerikanischer Kardinäle gegen die Migrationspolitik und die Kriegsführung des US-Präsidenten, die Widersprüche der Trumpschen Politik offengelegt hätten, meint Faggioli. Seit Beginn des Jahres 2026 habe die Politik Trumps klar neokoloniale Züge angenommen, deshalb habe der Papst nicht mehr schweigen können.

„Er hat bisher nur Blödheiten gesagt“

Im Kleine-Zeitung-Forum herrschte nach dem Angriff von Trump auf den Papst sowie der Veröffentlichung des KI-Bildes auf Trumps Truth-Social-Account große Aufregung. Zahlreiche Wortmeldungen sammelten sich dazu in den Kommentarspalten. Von Begeisterung für Trumps Verhalten aber keine Spur - die Empörung war dafür umso größer. „aixla“ schreibt: „Es wird immer offensichtlicher, dass dieser Möchtegernpräsident völlig überfordert ist in/mit diesem Amt (...).“

Auch „jg4186“ scheint kein Fan des US-Präsidenten zu sein: „(...) Der Mann ist dermaßen unfähig, beschränkt, ungebildet, ungezogen usw. Ein - baldiges - Ende der Ära Trump wäre ein Segen für Amerika, für die ganze Welt. Er hat bisher eigentlich nur Blödheiten gesagt und getan. Aber er merkt es selbst offensichtlich nicht - und in seiner Umgebung sagt es ihm auch keiner.“

„voit60“ kritisiert Donald Trump als peinlich für die USA: „Der ist die größte Peinlichkeit, die Amerika je als Präsident hervorgebracht hat (...)“, und „Mein Graz“ empfindet Trumps Auftreten als unsinnige Show: „Trump inszeniert sich ununterbrochen, da gibt es keine Grenzen. Er ist der zentrale Punkt, um den sich die Welt zu drehen hat. Auch dann, wenn sein Handeln völlig unsinnig ist.“

„In meinen Augen ist Trump rücktrittsreif“

Reichlich Kritik hagelt es auch von anderen Userinnen und Usern des Kleine-Zeitung-Forums. Besonders der Social-Media-Auftritt des US-Präsidenten sorgt für Unverständnis, wie etwa bei „lamagra“: „Für den wäre ein Verbot von sozialen Medien die höchste Strafe! Niemand spricht über Verhandlungen, besonders bei Friedensgesprächen, bevor nicht alles in trockenen Tüchern ist. Er ständig! Bei jeder Kleinigkeit greift er zum Handy und postet was (...).“

Laut „Hanst99“ sieht die Zukunft Trumps gar nicht rosig aus: „So schnell kanns gehen. Wenn es die Leute in der Brieftasche spüren kippt die Stimmung schlagartig. Wegen ein paar Cent an der Tankstelle ist er plötzlich nicht mehr der große Held. Protestwähler sind so schnell weg wie sie mal da waren (...).“

Und „fans61“ fordert einen neuen Präsidenten: „Trump schädigt unser aller Wohlstand und gehört sofort abgesetzt (...).“

„Dr.B.Sonnenfreund“ gibt im Forum ehrlich zu, enttäuscht worden zu sein: „Ich habe längst meine Meinung bezüglich Donald Trump geändert. Tatsächlich ließ ich mich täuschen und dachte, er bringt den Menschen Frieden. In meinen Augen ist Trump rücktrittsreif. Man kann nur hoffen.“