Ein US-Präsident droht einem Land mit Genozid, attackiert den Papst, der Dialog und Frieden einfordert – und stellt sich auf einem KI-Bild als Jesus in heilender Pose dar: Donald Trump als Grenzgänger zu bezeichnen, würde der Sache nicht gerecht. Er scheint rote Linien nicht zu kennen. Man erinnert sich noch an das Trump-Posting, in dem Barack und Michelle Obama

als Affen zu sehen waren.

Er sei nicht als Heiland, sondern als Arzt abgebildet, lässt der US-Präsident wissen. Er mache „Menschen viel gesünder“ – eine gewagte These. Trumps Fußnoten ändern nichts an der Empörung, auch unter US-Katholiken. Sehen ihm seine evangelikalen Anhänger die Entgleisung nach? Italiens Staatschefin Giorgia Meloni nennt seine Attacken auf Leo XIV., Oberhaupt von 1,4 Milliarden Katholiken, indes schlichtweg „inakzeptabel“.

Es ist Selbstinszenierung (wohl Trumps allererstes Gebot), die implodiert. Oder ein „Witz“ (so nennt Vize JD Vance das KI-Bild) inmitten von all dem Kriegstreiben, über den niemand lacht.