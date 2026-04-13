Papst Leo XIV. ist am Montag zu seiner ersten großen Apostolischen Reise aufgebrochen. Sie führt ihn zehn Tage lang nach Algerien, Kamerun, Angola und Äquatorialguinea. Eigentlich sollten die Begegnung mit den Katholiken vor Ort, der interreligiöse Dialog und soziale Fragen im Mittelpunkt stehen. Dann aber postete US-Präsident Donald Trump in der Nacht zu Montag einen nie dagewesenen verbalen Angriff auf den Papst. Leo XIV. sei „schwach im Umgang mit Kriminalität und eine Katastrophe in der Außenpolitik“. Er „sollte sich als Papst zusammenreißen, seinen gesunden Menschenverstand einsetzen, aufhören, der radikalen Linken nach dem Mund zu reden, und sich darauf konzentrieren, ein großer Papst zu sein, kein Politiker“, wütete Trump auf Truth Social weiter.

„...dann wäre Leo nicht im Vatikan“

Der Papst sollte ihm dankbar sein: „Wäre ich nicht im Weißen Haus, wäre Leo nicht im Vatikan.“ Der 70-Jährige „stand auf keiner Liste der Papstkandidaten und wurde von der Kirche nur deshalb draufgesetzt, weil er Amerikaner war und man dachte, das wäre der beste Weg, um mit Präsident Donald J. Trump umzugehen“, behauptete Trump. Das Gegenteil ist der Fall: Bislang war die Wahl eines Kardinals aus den USA ein Tabu. Ein Papst aus dem mächtigsten Staat der Welt würde vielerorts nicht als moralische Autorität anerkannt. Robert Francis Prevost war für die Kardinäle auch deshalb eine Wahl, weil er lange Seelsorger in Peru war.

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Trumps Wutanfall in den sozialen Medien ist der bisherige Höhepunkt in einem seit Monaten schwelenden Konflikt zwischen US-Administration und dem Vatikan. Leo XIV. war bisher eigentlich für seine Zurückhaltung bekannt. Durch die Eskalation im Nahen Osten wurde der Papst beinahe notgedrungen zum Kritiker. Trumps Drohung, die iranische Zivilisation auszulöschen, bezeichnete Leo als „inakzeptabel“.

Der Konflikt zwischen dem Präsidenten und dem Papst erzählt vor allem vom narzisstischen Amtsverständnis des Ersteren: Wer an ihm Kritik übt, wird angegriffen. Der eher schüchterne und bedächtige Papst sieht sich als Friedensapostel in die Weltöffentlichkeit katapultiert: Erst am Samstag hatte Leo im Petersdom zu Frieden aufgerufen und indirekt Trumps kriegerischen Aktivismus infrage gestellt. Leo XIV. brandmarkte „jene Allmachtsfantasien, die um uns herum immer unberechenbarer und aggressiver werden“. Der Papst rief: „Haltet ein! Es ist Zeit für den Frieden! Setzt euch an den Tisch des Dialogs!“

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Der Papst konterte: „Ich fürchte weder die Trump-Regierung noch die Verkündigung der Botschaft des Evangeliums, die meiner Überzeugung nach meine und die Aufgabe der Kirche ist.“ Er sei kein Politiker, seine Worte seien „keinesfalls als Angriffe auf irgendjemanden gemeint“. Er werde sich aber auch nicht davor scheuen, „die Botschaft des Evangeliums zu verkünden“. Diese sei eindeutig: „Selig sind die Friedensstifter!“

Katholiken wenden sich ab

Für die US-Regierung wirken die Äußerungen Leos wie ein Stachel im Fleisch: Etwa jeder fünfte Amerikaner ist Katholik. Knapp 60 Prozent der katholischen Wähler stimmten 2024 noch für Donald Trump. Das könnte sich bei den Midterm-Wahlen im November ändern. Seine MAGA-Bewegung ist ob des Iran-Krieges tief gespalten, nicht zuletzt das Verhältnis zu katholischen Kreisen belastet.

Immer mehr US-Bischöfe stellen sich hinter den Papst. Der Vorsitzende der US-Bischofskonferenz Paul Coakley zeigte sich über den Angriff auf den Papst „bestürzt“. Zuvor hatte der ultrakonservative US-Militärbischof Timothy Broglio an US-Soldaten appelliert, im Zweifel auf ihr Gewissen zu hören. Denn: Es sei „schwierig“, den Iran-Krieg nach katholischer Lehre „als etwas darzustellen, das vom Herrn unterstützt würde“.