Durch die verbalen Angriffe des US-Präsidenten Donald Trump auf Papst Leo XIV. sind auch der Vatikan und Italien vorübergehend in den Fokus der Weltpolitik geraten. In einem im „Corriere della Sera“ veröffentlichten Telefoninterview legte Trump nach. Er bezeichnete die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni als „inakzeptabel“. Er sei „schockiert“ von ihr. „Ich dachte, sie hätte Mut, aber ich habe mich getäuscht.“

„Meloni will uns nicht helfen“

Die jüngste Verbalattacke des US-Präsidenten ist insofern bedeutsam, da Meloni bis vor Kurzem ein guter Draht nach Washington nachgesagt wurde. Die Rechtskonservative galt als Brückenbauerin zwischen Europa und den USA. Diese Phase ist offenbar vorbei. Beide hätten „seit langer Zeit“ nicht mehr miteinander gesprochen, behauptete Trump. Der Grund: Meloni „will uns nicht mit der Nato helfen, sie will uns nicht helfen, einen Iran mit Atomwaffen loszuwerden. Sie ist ganz anders als ich dachte“, ließ er wissen.

Über Monate hinweg hatte Meloni einen politischen Drahtseilakt vollzogen und versucht, ihren privilegierten Zugang zu Trump trotz gegenläufiger innenpolitischer Interessen aufrechtzuerhalten. Trumps Popularität in Italien ist nach dem Angriff auf den Iran und den steigenden Energiepreisen auf ein neues Minimum gesunken. Nach seiner Verbalattacke auf den Papst am Montag („schwach“, „eine Katastrophe“) sah sich die Ministerpräsidentin erstmals zu direkter Kritik am US-Präsidenten gezwungen. Meloni bezeichnete Trumps Worte gegen Leo XIV. als „inakzeptabel“. Sogar die Opposition im italienischen Parlament erklärte sich in diesem Fall solidarisch mit der Ministerpräsidentin.

Der US-Präsident hatte den Papst wegen dessen Kritik am Krieg attackiert. In dem Interview mit dem „Corriere della Sera“ legte er nach: „Er versteht es nicht. Er sollte nicht über den Krieg reden, weil er keine Ahnung hat, was vor sich geht.“ Leo XIV. entgegnete auf seiner Afrikareise, er habe „keine Angst vor der Trump-Administration“ und werde weiter die Botschaft des Evangeliums verkünden.

Meloni ist innenpolitisch in Schwierigkeiten, nachdem ihre Regierung am 23. März ein Referendum zur Reform der italienischen Justiz verloren hat. Bis zu diesem Zeitpunkt herrschte in der seit dreieinhalb Jahren amtierenden Meloni-Regierung weitgehend Ruhe. Inzwischen deuten Umfragen auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Opposition vor der Parlamentswahl im kommenden Jahr hin. Dabei spielt auch die Popularität des Papstes im katholischen Italien eine Rolle. Um nicht weiter Konsens einzubüßen, sah sich Meloni nach Trumps Verbalattacke auf Leo XIV. zu einer kritischen Stellungnahme gezwungen.