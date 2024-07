In Österreich tagt Krisengremium für Cyber-Sicherheit

Laut Innenministerium gibt es in Österreich derzeit keine flächendeckenden Ausfälle, sondern nur punktuelle Beeinträchtigungen wie am Flughafen Wien oder in den Krankenhäusern Kufstein und Dornbirn.

© (c) imago images/Viennareport ((c) Leopold Nekula/VIENNAERPORT via www.imago-images.de)

Der Ballhausplatz