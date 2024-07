Derzeit kommt es zu weltweiten Problemen bei Windows-Rechnern. Viele PCs fahren nicht hoch, betroffen sind neben unzähligen Privaten-Usern auch größere Unternehmen. Die Infrastruktur kämpft in Teilen der Welt mit Chaos.

In Australien gibt es Berichte über landesweite Windows-Ausfälle, bei denen Nutzer den „Blauen Bildschirm des Todes“ (Blue Screen of Death) in Banken, Supermärkten und Medienunternehmen, einschließlich des TV-Senders ABC, sehen. In einer E-Mail an die ABC, die „Guardian Australia“ zitiert, heißt es, dass auf Windows-Terminals im ganzen Land blaue Bildschirme auftauchen, die Probleme mit einigen Fernsehstudios verursachen, einige Radiostudios sind offline.

Verantwortlich für das Problem ist laut Windows-Entwickler Microsoft ein kürzliches Update der Cybersicherheitssoftware Crowdstrike. „Wir sind uns des Problems bewusst und arbeiten derzeit an einer Lösung“, heißt es von einem Vertreter des Unternehmens. Passagiere am Flughafen in Berlin-Brandenburg bekamen das Problem besonders hart zu spüren, zwischenzeitlich konnten keine Flugzeuge starten und landen. Auch viele Airports in Spanien verweisen auf mögliche Verspätungen wegen „IT-Problemen“. Am Wiener Flughafen gab es vorübergehend Probleme beim Check-In.

Auf „X“ vormals Twitter melden weitere Nutzerinnen und Nutzer aus aller Welt Probleme: