Derzeit gibt es weltweit Probleme mit Windows-Rechnern. Viele PCs starten nicht, neben unzähligen Privatanwendern sind auch große Unternehmen betroffen. Die Infrastruktur kämpft in Teilen der Welt mit dem Chaos. Am Flughafen Graz wartet man am Freitagmorgen noch auf die Auswirkungen des Chaos.