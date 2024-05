Mit einer Absage endeten am Donnerstag die Befragungen zum Rot-blauen-Machtmissbrauchs-Untersuchungsauschuss. Thomas Sila, Geschäftsführer der FPÖ-nahen Werbeagentur „Signs“ blieb dem Parlament fern, obwohl die Fraktionen seine polizeiliche Vorführung beantragt hatten. Am Mittwoch war mit der Befragung von René Benko das Finale des parallel laufenden COFAG-U-Ausschusses über die Bühne gegangen. Während sich der COFAG-Ausschuss hauptsächlich um den Signa-Gründer drehte, spielte die FPÖ im rot-blauen Ausschuss die Hauptrolle. SPÖ und ÖVP rückten in den Hintergrund. Ein Überblick über die Rollen der Parteien.