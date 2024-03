Mit Pflicht kommt Recht: Wie ernst meint es die ÖVP?

Kommentar. Wenn die ÖVP Pflichten einfordern will (die Leitkultur, ergo Demokratie, zu akzeptieren), müsste sie im Umkehrschluss „die“ auch mit „unseren“ Rechten ausstatten. Ist sie dazu bereit, oder macht sich das am Stimmzettel nicht so gut?