Österreich ist ein kulturell vielfältiges Land: Seit 60 Jahren gibt es mehr oder weniger starke Zuwanderung. In vielen Firmen arbeiten Beschäftigte aus mehreren Dutzend Nationen. In den Schulen sind Religions- und Sprachgruppen bunt gemischt. Die traditionelle Bevölkerungsmehrheit „katholisch mit deutscher Muttersprache“ existiert zwar noch, aber ihre quantitative Vormacht schmilzt. Vor allem sind, unter dem Gebot der Diversität, die öffentlich sichtbaren Zirkel der Diskussion, der Repräsentation und der Entscheidung in den letzten Jahren deutlich bunter geworden.