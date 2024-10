Nach tagelangen Drohungen vorwiegend gegen Bahnhöfe soll am Montag in der Schweiz ein Eidgenosse festgenommen worden sein, wie die Kronen Zeitung berichtet. Er soll für die 27 Nachrichten, die bei den österreichischen Landespolizeidirektionen eingegangen sind, verantwortlich sein. Laut Austria Presse Agentur sei der Mann zwar ausgeforscht worden, befinde sich aber noch auf freiem Fuß.

Ersten Meldungen zufolge handelt es sich um einen 20-Jährigen, dessen Motiv zunächst noch unklar war. Seine Nachrichten hatten jedenfalls Teile des Landes in den vergangenen Wochen lahmgelegt. Begonnen hat alles in Graz, woraufhin die Polizei am Abend des 30. September den Haupt- und den Ostbahnhof in der steirischen Landeshauptstadt mit Sprengstoffspürhunden abgesucht hat. Das Bundesland war von den Drohungen massiv betroffen – auch die letzte bekannt gewordene Meldung betraf die Steiermark: Am Nachmittag des Sonntags, 13. Oktober, evakuierte die Polizei den Bahnhof Leoben.

Bis dato ist offen, ob die Drohung gegen Schulen in der Grazer Keplerstraße in der Vorwoche auf das Konto desselben Täters geht. Österreichweit waren auch eine Bank, ein Einkaufszentrum und Behörden betroffen.

Polizei und ÖBB dürften Schadenersatz fordern

Die Serie von Bombendrohungen auf österreichische Bahnhöfe hatte auch international für Aufsehen gesorgt, nicht zuletzt, weil der Zugverkehr, teils auch grenzüberschreitend, stundenlang unterbrochen war. Die Ankündigungen wurden per E-Mail verschickt, unter anderem waren die Städte Linz, St. Pölten, Klagenfurt, Salzburg, Innsbruck, Eisenstadt und Feldkirch betroffen. In keinem Fall wurden Sprengsätze gefunden. Die Polizei ging bereits zu Beginn der Serie von einem Einzeltäter aus. Ermittelt haben die Landesämter für Staatsschutz und Terrorismusbekämpfung und der heimische Nachrichtendienst DSN.

Dem Schweizer droht nun eine Anklage – unter anderem wegen Nötigung und gefährlicher Drohung. Der Strafrahmen in diesem Fall liegt bei bis zu einem Jahr Haft oder 720 Tagsätze Geldstrafe. Offen war zunächst, ob der Fall in Österreich oder der Schweiz vor Gericht landen wird. Teuer könnte die Causa für den Schweizer jedenfalls werden – denn die Polizei dürfte jeden einzelnen Einsatz in Rechnung stellen wollen: „Das geht gleich in die Tausenden Euro, wie auch im Vorjahr zu sehen war, als ein Mädchen wegen einer falschen Angabe eine Evakuierung des Grazer Murparks ausgelöst hat“, erklärte der steirische Polizeisprecher Fritz Grundnig kürzlich gegenüber der Kleinen Zeitung. Für alle Einsätze dürfte ein fünfstelliger Bereich fällig werden. Da der Bahnverkehr massiv in Mitleidenschaft gezogen wurde, könnten im Fall des Falles auch die ÖBB rechtliche Schritte einleiten, um einen Schadenersatz zu erhalten.

