Beide Male war es ein E-Mail, versandt jeweils direkt an die steirische und oberösterreichische Landespolizeidirektion. Beide Male waren die Folgen weitreichend: Am Montagabend musste die Polizei in Graz den Haupt- und den Ostbahnhof komplett evakuieren und anschließend auf Sprengsätze durchsuchen, am Dienstagabend wiederholte sich die Prozedur am Linzer Hauptbahnhof. Der Absender der E-Mails hatte jeweils damit gedroht, in den Bahnhöfen Bomben explodieren zu lassen.