Das Gebäude wurde evakuiert, die Umgebung großräumig abgesperrt. Auch umliegende Gebäude, darunter das Landesdienstleistungszentrum (LDZ) mit rund 1800 Mitarbeitern, wurden geräumt. Laut Polizei war gegen 15:30 Uhr eine Drohung per Mail direkt bei der Landespolizeidirektion eingegangen. Darin war angekündigt, dass um 16 Uhr eine Bombe am Linzer Hauptbahnhof gezündet werde. Sämtliche verfügbaren Einsatzkräfte von Polizei, Rettung und Berufsfeuerwehr sind vor Ort, sagt Polizeisprecherin Fulya Öncel. Das Bahnhofsgelände wird nun durchsucht, wie von der Landespolizeidirektion bestätigt wird. Sämtliche am Bahnhof anwesenden Personen wurden gebeten, sich zu den Sammelstellen zu begeben.