Gerade läuft in der Grazer Keplerstraße ein großer Polizei-Einsatz: Aufgrund einer eingelangten Drohung wurde das Gebiet zwischen Lendplatz und der Mur großräumig gesperrt, auch ein Schulkomplex in diesem Bereich wurde vorsorglich evakuiert. Wie die Polizei nun mitteilte, war am Vormittag eine Bombendrohung gegen Schulen in diesem Bereich eingelangt. Insgesamt wurden drei Schulen (Volksschule, Mittelschule, Gymnasium), die sich in zwei Gebäuden befinden, evakuiert. „Die Evakuierungen sind ohne Panik abgelaufen“, sagte Polizeisprecher Sabri Yorgun.

Der Hintergrund: In den Vormittagsstunden langte bei der Landespolizeidirektion (LPD) Steiermark per Mail eine Drohnachricht ein. Dabei wurde auch der Hinweis auf Sprengsätze geäußert. Seither laufen umfassende Absperrmaßnahmen und Evakuierungsmaßnahmen im Bereich der Keplerstraße. Mehrere Objekte könnten von den Maßnahmen betroffen sein. Zahlreiche Polizeistreifen sowie Sprengstoff-Experten der Polizei stehen im Einsatz.

Wie die Kronenzeitng berichtet, langte am Vormittag auch in Linz eine Bombendrohung gegen eine Linzer Schule ein, auch hier wurde die Schule evakuiert.

Auch unser Reporter Wilfried Rombold ist vor Ort und berichtet: „Insgesamt wurden drei Schulen evakuiert. Die Drohung trägt dieselbe Handschrift wie jene, die am 30. September gegen die Grazer Bahnhöfe eingegangen ist. Die Polizei vermutet, dass es sich um denselben Urheber handeln könnte.“ Die evakuierten Schülerinnen und Schüler wurden am Grazer Lendplatz versammelt – die Stimmung unter den Schülern war „aufgeregt, vor allem als die schwer bewaffneten Polizisten vorbeimarschierten“, berichtet Rombold.

Bereits zweite Drohung in Graz

Bereits am Abend des 30. September 2024 war es in Graz zu einer ähnlichen Drohung gekommen. Dabei kam es zu umfassenden Evakuierungen am Grazer Hauptbahnhof sowie am Ostbahnhof. Auch in anderen Bundesländern kam es in der vergangenen Woche zu ähnlichen Einsätzen. Die Ermittlungen in sämtlichen Fällen laufen. Wie die steirische Polizei mitteilte, ermittelt das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung.

Die Polizei hat via „X“ (vormals Twitter) Eltern und Erziehungsberechtigte gebeten, nicht in den abgesperrten Bereich zuzufahren. Auch der öffentliche Verkehr wird umgeleitet. Die Polizei weist an, Ruhe zu bewahren und den abgesperrten Bereich zu meiden.