Große Aufregung am Sonntag am späten Vormittag in Graz und in Leoben. Eine Droh-E-Mail ging an die Polizei, dass es am Bahnhof von Leoben eine Bombe gebe. Daraufhin wurde der Bahnhof der zweitgrößten Stadt der Steiermark komplett gesperrt, die Menschen dort evakuiert. Auch der Zugverkehr musste eingestellt werden, bestätigte die Landespolizeidirektion.

Kurz vor 16 Uhr konnte dann der Bahnhof wieder freigegeben werden; die Sprengstoffexperten konnten keinen Sprengstoff entdecken.

Damit setzte sich am Sonntag die Serie von Bombendrohungen in der Steiermark fort. Erst vor wenigen Tagen gab es Bombenalarm in drei Schulen, die ebenfalls evakuiert werden mussten. Auch am Grazer Hauptbahnhof gab es bereits eine Bombendrohung.