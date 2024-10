Beim Brand einer Almhütte in Goldegg im Salzburger Pongau ist am Donnerstagnachmittag eine Person ums Leben gekommen. Die Leiche wurde nach dem Feuerwehreinsatz im völlig ausgebrannten Gebäude entdeckt. Zur Klärung der Identität und Todesursache ordnete die Staatsanwaltschaft Salzburg eine Obduktion an, teilte die Landespolizeidirektion am Freitag mit.

Das Feuer war am frühen Nachmittag entdeckt worden. Wegen der abgeschiedenen Lage der Hütte wurden sechs Feuerwehren aus der Umgebung zum Einsatz alarmiert. Beim Eintreffen der Hilfskräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr musste für das Löschwasser eine lange Zuleitung legen. Die fast zur Gänze aus Holz errichtete Hütte brannte aber vollkommen ab.

Leiche noch nicht identifiziert

In der Brandruine wurde dann die Leiche gefunden. Zur Identität wollte sich die Pressestelle heute nicht äußern, zur Klärung sei die Obduktion angeordnet worden. Es habe sich jedenfalls um eine private Hütte gehandelt. Unklar war Freitagvormittag auch noch die Brandursache. Die Ermittler seien heute noch an Ort und Stelle, sagte eine Sprecherin.