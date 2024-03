Der Schock in der Region saß tief, nachdem im Februar in St. Ilgen (Gemeinde Thörl, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) ein Wohnhaus aus Holz komplett abgebrannt war. Trotz des tatkräftigen Einsatzes der örtlichen Feuerwehren konnte das in Vollbrand stehende Gebäude, das etwas abgelegen lag, nicht mehr gerettet werden. Von den Bewohnern des Hauses, einem älteren Ehepaar, fehlte zum Zeitpunkt des Brandes jegliche Spur.