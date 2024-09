Das Feuer im Asylquartier war gegen 1 Uhr in dem ehemaligen Gasthaus im Ortsteil Oberndorf in Schönau im Mühlkreis ausgebrochen. 16 junge Männer wohnten noch in dem Gebäude, konnten sich aber selbst in Sicherheit bringen, bevor die Feuerwehr eintraf. Die Polizei startete danach umfangreiche Ermittlungen, um die Brandursache festzustellen.

Das Feuer brach im Erdgeschoss aus und breitete sich schnell bis ins Obergeschoss und den Dachstuhl aus. Das seit 2023 geschlossene Gebäude wurde als Lager für Gartengeräte und größere Mengen flüssiger Kraftstoffe genutzt, die vermutlich das Feuer beschleunigten. Bei der Untersuchung des Brandortes entdeckten die Einsatzkräfte zwei weitere Brandherde, was auf vorsätzliche Brandstiftung hindeutet. Die Ermittlungen zum Verursacher laufen.