Am Freitag soll sich eine Palette von einem Kran in der Wiener Innenstadt gelöst haben und aus großer Höhe auf drei Arbeiter gefallen sein. Das jüngste der Opfer, ein 24-jähriger Mann, erlitt dabei tödliche Verletzungen. Zwei weitere Arbeiter im Alter von 42 und 56 Jahren wurden nach der notfallmedizinischen Versorgung mit schwersten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Vor dem Eintreffen der Berufsrettung Wien leisteten Polizisten Erste Hilfe.

Wie die Polizei berichtete wurden unverzüglich Ermittlungen in enger Zusammenarbeit mit dem Arbeitsinspektorat aufgenommen. Auch das Kriseninterventionsteam der Stadt Wien wurde hinzugezogen. Die Feuerwehr kontrollierte den Baustellenbereich auf weitere Gefährdungen, der Betrieb wurde vorerst eingestellt