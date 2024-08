Eine 73-jährige Frau hatte ihr Auto am Pannenstreifen abgestellt, ein 34 Jahre alte Frau fuhr auf das Auto auf. Die ältere der beiden Frauen kam dabei ums Leben.

Ein Verkehrsunfall auf der A1 in der Nähe von Purkersdorf (Bezirk St. Pölten-Land) Sonntagfrüh hat ein Todesopfer gefordert. Bei diesem handelt es sich um eine 73-jährige Frau. Eine 34-Jährige, die das zweite involvierte Fahrzeug lenkte, erlitt Verletzungen unbestimmten Grades, wie die Landespolizeidirektion der APA berichtete. Ein Hund überlebte den Unfall laut Freiwilliger Feuerwehr Pressbaum unbeschadet.

Die 73-Jährige hatte ihr Auto aus unbekannter Ursache am Pannenstreifen abgestellt. Eine nachkommende 34-Jährige war am ersten Fahrstreifen unterwegs und fuhr - ebenfalls aus unbekannter Ursache - der 73-Jährigen auf, wodurch die ältere der beiden Frauen ums Leben kam. Der anschließende Rettungseinsatz erforderte die Sperre der Autobahn in Fahrtrichtung Salzburg.