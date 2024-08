Am Sonntagvormittag gegen 1030 Uhr fuhr ein sechsjähriger Bub im Beisein seines 36-jährigen Vaters, beide aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld in der Steiermark, mit seinem Skateboard auf einer privaten, leicht abfallenden Hauszufahrtsstraße zwischen einem Wohnhaus und einer Garage im Bezirk Spittal an der Drau.

Zur selben Zeit fuhr ein 76-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau mit seinem Auto um das dortige Hauseck. Der Bub kam zu Sturz und kam, trotz sofortiger Bremsung des 76-Jährigen, mit seinem Unterarm unter den linken Vorderreifen des PKWs.

Nach Erstversorgung durch die anwesenden Personen und dem verständigten Notarzt wurde der Sechsjährige mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen. Ein beim Lenker durchgeführter Alkotest verlief negativ.