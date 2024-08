Ein 25-jähriger Motorradlenker aus Wolfsberg fuhr am 03.08.2024 gegen 16.22 Uhr auf der Turnersee Straße in Richtung Klopeinersee – Südufer Landesstraße. In einer Rechtskurve rutschte das Vorderrad des Motorrades nach links weg, wobei der Wolfsberger mit dem Motorrad über die linke Straßenseite schlitterte und gegen den entgegenkommenden Pkw eines 38-jährigen Mannes aus dem Bezirk Innsbruck Land stieß. Der Motorradlenker geriet dabei unter die Frontseite des Autos und erlitt schwere Verletzungen.

Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber C11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Die Insassen des Autos blieben unverletzt. Die an der Unfallstelle ausgetretenen Flüssigkeiten wurden von der Feuerwehr gebunden. Während der Unfallerhebung war die Fahrbahn für den gesamten Verkehr gesperrt.