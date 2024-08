In der Nacht auf Sonntag kam es zu zwei Körperverletzungen am Gelände des Villacher Kirchtags. Gegen 2.40 Uhr schlug ein unbekannter Täter einem 26-jährigen Klagenfurter im Eingangsbereich eines Zeltes mit der Faust in dessen Gesicht. Das Opfer stürzte und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Zeugen gaben an, dass der Täter in Begleitung von zwei weiteren Männern war.

Die drei Männer verließen daraufhin die Örtlichkeit mit einem dunklen Auto. Das Opfer wurde mit dem Rettungsdienst ins LKH Villach gebracht. Die Sicherung der Videoüberwachung wurde veranlasst und weitere Erhebungen zu dem Vorfall werden geführt.

Frau ins Gesicht geschlagen

Etwa eine Stunde zuvor war es bereits zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Gegen 1.40 Uhr verständigte eine 22-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt Land die Polizei, da sie von einer unbekannten männlichen Person in einem Zelt geschlagen worden war. Der Polizei gegenüber gab sie an, dass der Unbekannte sie ins Gesicht geschlagen hatte.

Sie wurde unbestimmten Grades verletzt und mit dem Rettungsdienst ins LKH Villach verbracht. Mehrere Zeugen des Vorfalls konnten ausfindig gemacht werden und weitere Erhebungen zur Täterschaft werden geführt.