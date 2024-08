Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag kurz nach 8 Uhr auf der B 108. Ein 82-jähriger Mann war mit seinem Pkw aus Lienz in Richtung Matrei unterwegs. „Der Lenker wollte einen Lkw überholen und geriet im Zuge des Überholmanövers über den rechten Fahrbahnrand hinaus“, teilt die Polizei mit. Der Wagen stürzte in der Folge über eine Böschung und kam in dichtem Gestrüpp schwer beschädigt zum Stillstand.

Der 82-Jährige wurde beim dem Unfall schwer verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert. Personen - vor allem der Lkw-Lenker - die zweckdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Matrei in Osttirol unter der Nummer 059133/7234 zu melden.