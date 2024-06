Ein Unfall ist am Sonntag bei einem Radrennen in Osttirol passiert. Gegen 14.35 Uhr kamen Teilnehmer des Rennens in Anras, Ortsteil Mittewald, aus noch unbekannter Ursache zu Sturz. Ein nachfolgender Teilnehmer des Radrennens, ein 33-jähriger Italiener, konnte nicht mehr ausweichen und stürzte ebenso.