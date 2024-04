Der Vorfall ist schon einige Tage her und wurde am Mittwoch von der Polizei bekannt gegeben: Am Freitag, dem 12. April 2024 gegen 12:45 Uhr war ein Mann (20) aus dem Bezirk Spittal/Drau mit seinem Pkw auf der Drautalstraße (B 100) in Lengholz, in der Gemeinde Kleblach-Lind, in Fahrtrichtung Steinfeld unterwegs.

Im selben Moment überholte auf der Gegenfahrbahn, in Richtung Kleblach, ein bisher unbekannter Lenker eines weißen Kastenwagens einen Holztransporter. Der 20-Jährige musste sein Fahrzeug stark abbremsen, um einen frontalen Zusammenstoß zu verhindern. Durch diese Notbremsung prallte er mit seinem Wagen gegen die rechte und linke Leitschiene. Der Lenker des Kastenwagens setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Auto entstand Totalschaden.

Die zuständige Polizeiinspektion (PI) Steinfeld hat einen Zeugenaufruf veröffentlicht: Wer den Unfall am Freitag, dem 12. April 2024 wahrgenommen hat und Angaben zum weißen Kastenwagen geben kann, möge sich an die PI Steinfeld unter der Telefonnummer 059 133 2238 oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.