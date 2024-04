In der Zeit zwischen Oktober 2023 und März 2024 hat ein 62-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt mehrfach über eine Onlineplattform in Kryptowährung investiert. Über einen Messenger-Dienst wurde der 62-Jährige von einem bislang unbekannten Täter dazu verleitet, Geld an eine „Krypto-Exchange-Wallet“, bei der Kryptowährungen verwaltet, jedoch nicht direkt aufbewahrt werden, zu überweisen. Ihm wurde erheblicher Gewinn versprochen.

Im März brach dann der Kontakt ab. Der Kärntner machte weder Gewinn noch erhielt er sein Geld zurück. Dem Mann entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro.