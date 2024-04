Ein Jogger in Villach ist am Donnerstag kurz vor 6 Uhr auf einem Schutzweg von einem Pkw niedergefahren worden, der Lenker beging Fahrerflucht. Gemäß den Angaben des Joggers und den Aussagen von zwei Zeugen stand die Fußgängerampel auf Grünlicht. Als der Jogger sich bereits auf dem Schutzweg befand, beschleunigte der unbekannte Pkw-Lenker sein Fahrzeug und es kam auf dem Schutzweg zu einer Kollision. Durch den Zusammenprall wurde der Jogger zu Boden geschleudert und erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde von der Rettung in das LKH Villach gebracht.

Der unbekannte PKW-Lenker fuhr nach der Kollision ohne anzuhalten weiter in Richtung Ossiacher Zeile. Bei dem Auto dürfte es sich um eine schwarze oder dunkelblaue sportliche Limousine oder ein Coupe, neueres Modell, handeln.

Zeugenaufruf

Die Polizei bittet nun, Zeugen, die Angaben zu diesem Verkehrsunfall und dem fahrerflüchtigen Lenker geben können, sich bei der Verkehrsinspektion Villach (Tel: 059133 26 4444) zu melden.