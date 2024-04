Die Nachricht überraschte viele: Am Montag hat die Almdorf „Seinerzeit“ Touristik AG Insolvenz angemeldet. Überraschend auch deshalb, weil Touristiker gerade bei der Nachfrage nach Urlauben in Chalet-Dörfern, wie jenem in den Nockbergen, einen totalen Hype sehen. Im Bezirk Feldkirchen lief es offenbar weniger gut: Die Betreibergesellschaft der noblen Hütten- und Chalet-Anlage in Patergassen meldete 34,5 Millionen Euro an Verbindlichkeiten an. 120 Gläubiger und 33 Dienstnehmer sind betroffen.