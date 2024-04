Von den Malediven in die Alpen: Mit dem Almdorf „Seinerzeit“ ist der Chalet-Trend vor mehr als 25 Jahren nach Österreich gekommen. Die Idee war, das Konzept vom Urlaub in Häuschen am Meer in die Berge zu bringen. Nun hat die Almdorf „Seinerzeit“ Touristik AG Insolvenz angemeldet.