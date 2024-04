In Kärnten ist am Montag eine spektakuläre Pleite bekannt geworden: Die Almdorf „Seinerzeit“ Touristik Aktiengesellschaft (AG) hat am Landesgericht Klagenfurt Insolvenz angemeldet. Laut ersten unbestätigten Informationen gibt es 34,5 Millionen Euro Passiva und 120 Gläubiger. 33 Mitarbeiter sollen von der Pleite betroffen sein. Es ist geplant, den Betrieb fortzuführen. Ein Sanierungsplan wird erstellt.

Die AG betreibt in Patergassen im Bezirk Feldkirchen auf rund 1400 Meter Seehöhe das Almdorf Seinerzeit: zwei Hoteldörfer aus insgesamt 51 Almhütten und Chalets im gehobenen Preissegment. Geschäftsführer ist laut Firmen-Webseite Alfred Liechtenstein. Die Almdorf „Seinerzeit“ AG gehört Privatpersonen (21,89 Prozent) und der Almdorf Immobilien GmbH (78,11 Prozent), auch hier ist Liechtenstein Geschäftsführer. Letztere ist wiederum im Besitz einer Privatperson (1,68 Prozent) und der Eco Power Umwelttechnik GmbH (98,32 Prozent), mit Sitz in Übelbach in der Steiermark und Geschäftsführer Alfred Liechtenstein.

Aufregung um Zwangsversteigerung

Um dessen Liegenschaft gab es im Herbst 2022 einige Aufregung: Das 1173 Hektar groß Areal sollte nämlich zwangsversteigert werden, um mindestens 20,74 Millionen Euro. Doch die am Bezirksgericht Graz-West angesetzte Versteigerung wurde im letzten Augenblick abgeblasen. Es gab eine Zahlungsvereinbarung zwischen einem betreibenden Geldinstitut und der verpflichteten Partei.