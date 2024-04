Eine 86 Jahre alte Frau aus dem Bezirk Spittal/Drau dürfte am Mittwoch in der Zeit zwischen 07.30 und 8 Uhr in den Stall ihres Anwesens in Heiligenblut gegangen sein, um ihre Tiere zu füttern. Dabei wurde sie wahrscheinlich von einer Kuh mit deren Horn am Oberarm erfasst und verletzt.

Die Verletzte wurde gegen 12 von einer Mitarbeiterin der Arbeitsvereinigung der Sozialhilfe Kärntens (AVS), als diese das Mittagessen für die Frau brachte, im Stall verletzt aufgefunden.

Nach der Verständigung der Rettungskräfte wurde die 86-Jährige erstversorgt und im Anschluss mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber C7 in das Klinikum nach Klagenfurt geflogen.