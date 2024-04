Am Nachmittag des 9. April ereigneten sich in Villach und Spittal an der Drau zwei Diebstähle, bei denen unbekannte Täter Verkäuferinnen ablenkten und Bargeld aus den Kassen entwendeten. Gegen 15.30 Uhr verwickelte ein unbekannter Mann eine 45-jährige Verkäuferin einer Buchhandlung in Villach in ein Gespräch und lockte sie unter Vortäuschung eines Kundengesprächs vor das Geschäft. Als die Frau in die Buchhandlung zurückging, kam ihr ein ebenfalls unbekannter Mann aus dem Geschäft entgegen. Kurz darauf musste sie feststellen, dass eine niedrige vierstellige Bargeldsumme aus der Kassenlade gestohlen wurde.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr in einer Blumenhandlung in Spittal an der Drau: Eine 27-jährige Verkäuferin aus dem Bezirk Spittal an der Drau wurde ebenfalls von einem unbekannten Mann unter dem Vorwand Blumen kaufen zu wollen vor das Geschäft gelockt. Im selben Moment betrat ein weiterer Mann den Verkaufsbereich im Inneren. Nach einem kurzen Verkaufsgespräch vor dem Geschäft, gab der Unbekannte an, noch Bargeld beheben zu müssen, um die Ware kaufen zu können. Beide Männer verließen den Blumenladen.

Da die Situation der Verkäuferin eigenartig erschien, überprüfte sie die Kassenlade. Dabei musste sie feststellen, dass aus der Kassa mehrere tausend Euro Bargeld gestohlen wurde. Die Polizei leitete basierend auf der Beschreibung der Täter durch die betroffenen Frauen umgehend eine Fahndung ein, jedoch ohne Erfolg.