Betrunkene Pkw-Lenkerin ohne Führerschein beschimpfte Polizisten

Die 50-Jährige kam in eine Fahrzeugkontrolle der Polizei in Spittal an der Drau. Sie hatte keine gültige Lenkerberechtigung und war stark alkoholisiert. Weil ihr Weiterfahrt verweigert wurde, wurde sie aggressiv.