Am Rande eines Festes in Weistrach (Bezirk Amstetten) kam es am Pfingstwochenende zu einem dramatischen Unfall unter Alkoholeinfluss. Ein 21-jähriger Partygast legte sich im Laufe des Abends auf dem angrenzenden Wiesenparkplatz schlafen – ein fataler Fehler. Gegen Mitternacht dürfte ihn ein 28-Jähriger am Steuer eines Kleinbusses übersehen und in weiterer Folge überrollt haben.

Der junge Mostviertler erlitt Beckenverletzungen und musste ins Landesklinikum Steyr gebracht werden. Bei dem Lenker des Kleinbusses aus dem Bezirk Amstetten wurde ein Alkomattest durchgeführt, der positiv verlief. Das berichtet die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Dienstag in einer Aussendung.

Dem betrunkenen Lenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft und die Staatsanwaltschaft St. Pölten werden folgen.