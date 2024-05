Am Vormittag des Pfingstmontag kam es am Grünen See in Tragöß-St. Katharein zu einem schweren Unfall. Eine Wanderin war bei einem Rundgang um den See ausgerutscht und rund sechs Meter über felsiges, unwegsames Gelände abgestürzt. Die Frau kam schließlich schwer verletzt am Seeufer zu liegen.