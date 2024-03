Ein Kaffee und ein Frühstücksburger von McDonalds? Nicht so an diesem Freitagmorgen. Denn ein weltweiter Systemausfall legte McDonalds lahm, auch in Österreich. Wie Unternehmenssprecher Wilhelm Baldia der Kleinen Zeitung gegen 12 Uhr Mittag bestätigte, wurde das Problem jedoch schon wieder behoben.

Auf „X“ beschwerten sich vor allem in Großbritannien Kunden, die abgewiesen wurden, wie die „BBC“ berichtet. „@McDonaldsUK warum kann ich heute Morgen über die App bestellen, aber alle McDonald‘s in meiner Nähe sind geschlossen, obwohl sie 24 Stunden geöffnet sein sollten?!“, postete etwa User Tom Bennison aus den East Midlands.

Neben Österreich und Großbritannien sollen auch Filialen in Australien, Neuseeland, Deutschland und Japan betroffen gewesen sein. Kurz nach 12 Uhr nahm McDonalds Österreich in einer Aussendung Stellung zu dem Systemausfall:

„Unsere Restaurants waren heute früh kurzzeitig von einem technischen Ausfall betroffen, der mittlerweile behoben wurde. Es bestand kein Zusammenhang mit einem Cybersecurity-Ereignis. Wir danken unseren Gästen für Ihre Geduld und entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten, die durch den Ausfall entstanden sind“, richtet die Fast-Food-Kette aus.