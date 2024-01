Seit Februar des vergangenen Jahres steht es fest: Die McDonald‘s-Filiale am Hauptplatz in Villach schließt. Zunächst war von einer Schließung im Mai 2023 die Rede, diese wurde jedoch von Franchisenehmer Karl Jurak verschoben auf Jänner 2024. Jurak übernahm nach Reinhard Krämmer – neben den McDonald‘s-Restaurants in Lienz, Spittal und Feldkirchen – die zwei Standorte in Villach. Mit Ende des Monats verlässt die Fast-Food Kette nun tatsächlich die Villacher Innenstadt. Aber nur vorerst.