Direkt vor dem Eingang des Wiener Parlaments sind sie gesessen: Die Klimaaktivistinnen und -aktivisten der Letzten Generation. Am Mittwoch haben sie erneut protestiert. Die Polizei war deshalb im Großeinsatz. „Die Kollegen bringen die Aktivisten gerade vom Eingang weg“, hieß es von Polizeisprecherin Barbara Gasser am Vormittag.

Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz - aber nur präventiv, denn falls die Aktivisten sich auf der Straße festkleben, muss in Wien der Verkehr überwacht werden, erklärt Gasser. Bereits am Montag und Dienstag klebten sich Mitglieder der Letzten Generation an Wiener Verkehrs-Hotspots fest.

Vor Kurzem hat die Organisation angekündigt, noch störender für den Klimaschutz zu protestieren. Es sei denn, Klimaschutz kommt als Grundrecht in die Verfassung, so die neue Forderung der Aktivisten.