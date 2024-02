Österreichs Klimaaktivisten kämpfen um Aufmerksamkeit und Zustimmung in der Bevölkerung. Während Fridays for Future neben Streiks fürs Klima auf Demos gegen Rechtsextreme und für die Demokratie setzt - mehr dazu hier -, überlegt auch die Letzte Generation, wie sie weitermacht.

In Deutschland hat die Bürgerbewegung schon Ende Jänner bekannt gegeben, keine Straßen mehr blockieren zu wollen. Am Montag um 14 Uhr gibt nun die österreichische Letzte Generation ihre Strategie bekannt. Die Rede ist von einer „richtungsweisenden Entscheidung“, ab 14 Uhr im Stream:

Was die Letzte Generation plant

Die Letzte Generation will Klimaschutz als Grundrecht in die Verfassung bringen. Das sei ein notwendiger Schritt, denn: „Die Regierung hat versagt und ignoriert die Wissenschaft. Wir nähern uns den Kipppunkten in rasender Geschwindigkeit.“ Nicht einmal die letzte, „einfach umzusetzende“ Forderung - Tempo 100 - sei umgesetzt worden. „Deswegen fordern wir jetzt groß“, so die Aktivistinnen und Aktivisten. Wäre Klimaschutz in der Verfassung, wäre der Staat verpflichtet, gegen die Klimakrise vorzugehen.

Solange dieser Forderung nicht nachgekommen wird, will die Letzte Generation „ihre Präsenz erhöhen“. Ab 26. Februar will man mit mehr Menschen auf die Straße gehen. „Lauter und kompromissloser als je zuvor“, so heißt es.