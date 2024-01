Es war ein nasskalter und grauer Montagmorgen als Deutschland am 24. Jänner 2022 eine neue Form des Protestes erlebte. Auf den Autobahnzufahrten rund um Berlin blockierten knapp zwei Dutzend Mitglieder der „Letzten Generation“ den Frühverkehr, ein Weiterkommen gab es für die Autofahrer erst als die Polizei einschritt und die Aktivisten von der Fahrbahn zog.

Was in Berlin begann, hielt über Monate hinweg die halbe Bundesrepublik in Atem. Die Mitglieder der „Letzten Generation“ klebten sich fast im Wochenrhythmus auf wichtigen Einfalls- und Durchzugsstraßen in den Großstädten fest und protestierten vor Museen, Flughäfen und Erdölpipelines für eine radikale Klimawende. 550 Aktionen zählte allein die Berliner Polizei im vergangenen Jahr, die Staatsanwaltschaft in der deutschen Hauptstadt hat inzwischen 3.700 Verfahren geführt.

Fast genau zwei Jahre nach der morgendlichen Autobahnblockade im Berliner Umland soll zumindest in Deutschland – in Österreich will man weitermachen – aber Schluss mit dem Festkleben sein. „Statt uns in Kleingruppen aufzuteilen und Straßenblockaden zu machen, werden wir gemeinsam mit vielen Menschen ungehorsame Versammlungen machen“, teilte ein Sprecher der „Letzten Generation“ in Berlin mit. Der Protest, der sich zukünftig vor allem auf „Orte der fossilen Zerstörung“ und die direkte Konfrontation mit Politikern konzentrieren soll, werde aber weiter „unignorierbar“ bleiben.

„Zuletzt gab es nur noch Kurzmeldungen“

Für den Protestforscher Vincent August kommt das Ende des teils massiv kritisierten Klebeprotests allerdings nicht überraschend, zumal die Gruppe schon im vergangenen Sommer einen Kurswechsel signalisiert hat. „Die konfrontativen Taktik des Klebens hat sich erschöpft“, sagt der Leiter der Forschungsgruppe „Ökologische Konflikte“ an der Humboldt-Universität zur Kleinen Zeitung. „So hat man zuletzt deutlich gesehen, dass die mediale und gesellschaftliche Aufmerksamkeit wesentlich schwächer war als zu Beginn. Wurde anfangs noch regelmäßig und groß über die Proteste berichtet, gab es zuletzt, wenn überhaupt, nur noch Kurzmeldungen.“

Doch nicht nur im Kampf um die mediale Aufmerksamkeit ist es in den vergangenen Monaten deutlich stiller um die „Letzte Generation“ geworden. Auch der Durchschlag der Proteste auf konkrete Politikentscheidungen hat nicht so stattgefunden, wie von den Aktivsten angestrebt. Die Forderung nach Tempo 100 auf den Autobahnen verhallte ebenso wie der Ruf nach einem Aktionsplan zum schnelleren Erreichen der Klimaneutralität. Das Kleben habe „leider nicht das gebracht, was man sich erhofft hat“, sagt der Wiener Klimapolitikprofessor Reinhard Steurer, der sich schon früh mit der „Letzten“ Generation solidarisiert hat. „Wir schauen uns als Gesellschaft angesichts der Klimakrise gerade beim Scheitern zu.“

Was der „Letzten Generation“ trotz der entschiedenen Ablehnung bei der großen Mehrheit aus Expertensicht gelungen ist, war das Klimaschutzthema über viele Monate hinweg auf die Tagesordnung zu setzen. „Dazu war etwa Fridays for Future nach dem Abschwellen der Massenproteste alleine nicht mehr in der Lage“, sagt Protestforscher August.

Auf diese Kraft der Themensetzung durch das Kleben hofft man in Österreich nach wie vor. „Politisch und kulturell besteht einfach ein Unterschied zu Deutschland“, sagt Sprecherin Marina Hagen-Canaval. Die Proteste würden hierzulande „manchmal mit Kleber, manchmal ohne“ weitergehen. Dass es für den Österreich-Ableger der „Letzten Generation“ als Einzelkämpfer nicht einfacher wird, liegt aber auf der Hand.