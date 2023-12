Es mag absurd klingen, doch es ist so: Obwohl seit fast 30 Jahren unter UN-Ägide ums Weltklima verhandelt wird, war es bisher nicht möglich, in einem Beschluss festzuhalten, was die Ursache der Misere ist. Das Fördern und anschließende Verbrennen von Erdöl, Kohle und Gas, das die Hitzewallungen des Planeten immer weiter steigert, begleiteten die Klimakonferenzen über all die Zeit als sprichwörtlich gewordener Elefant im Raum, der stets anwesend war, dessen Existenz aber in keinem der Schlussdokumente explizit angesprochen wurde. Zu groß war der Widerstand dagegen. Bis heuer.