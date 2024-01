Wenn eintritt, was Klimaforscher befürchten, und sich die Welt bis Ende des Jahrhunderts um 3 oder gar 4 Grad erwärmt, seien Gebäude auch in unseren Breiten kaum noch versicherbar, warnte der Präsident der deutschen Versicherungswirtschaft zum Jahreswechsel. So weit ist es freilich noch nicht, doch die steigenden Mitteltemperaturen lassen Wetterextreme bereits heute stärker und häufiger auftreten und die Schäden wachsen.