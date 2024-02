Eine Ochsentour durch alle Bundesländer absolviert derzeit Lena Schilling als designierte grüne Spitzenkandidatin zur EU-Wahl. Standesgemäß per Eisenbahn tourt die ehemalige Anti-Straßenbau-Aktivistin von einer grünen Landesorganisation zur nächsten. Es geht für die politische Quereinsteigerin um parteiinternes Bekanntmachen, denn bereits in einer Woche geht es dann um Entscheidendes. Beim Bundeskongress der Grünen am kommenden Samstag wird in der Grazer Messehalle die endgültige grüne Listenreihung für den Urnengang im Juni festgezurrt.