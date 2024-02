Die milden Temperaturen locken schon im Februar die ersten Frühlingsboten an – leider auch die unbeliebten. Die Zecke macht sich die hohen Temperaturen zunutze und lauert schon jetzt Mensch und Tier auf.

Bereits fünf Grad reichen, damit der Parasit seinen Unterschlupf verlässt und in Wald und Wiese auf Opfer wartet, an denen er seinen unersättlichen Hunger stillen kann. Die Zecke gehört zu den wenigen Profiteuren des Klimawandels und eigene Anti-Frost-Proteine im Körper des Parasiten helfen ihm dabei, gut durch den Winter zu kommen. So haben Naturliebhaber mittlerweile kaum eine Pause mehr vor dem unliebsamen Blutsauger.

Verwandte der Spinnen

Mit ihren acht Beinen gehört die Zecke zur Klasse der Spinnentiere, genauer gesagt zur Unterklasse der Milben. Da sie ein Parasit ist, braucht sie andere Wirbeltiere, von deren Blut sie sich ernähren kann. Eine erwachsene Zecke kann bis zu vier Millimeter groß werden, ein mit Blut vollgesogenes Weibchen kann seine Körpergröße sogar verdreifachen. Die Zecke mit dem uncharmanten Namen „Gemeiner Holzbock“ ist die in Österreich am häufigsten vorkommende Art.

Eine Zecke in der Natur. | Die Zecke wartet gerne im hohen Gras oder im Gebüsch. © Unsplash

Schutz vor Erkrankung

Die Liste an durch die Zecke übertragbaren Krankheiten ist lange, die Lyme-Borreliose ist die häufigste. Die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) wird durch ein Virus im Speichel der Zecke ausgelöst. Einen Schutz bietet die FSME-Impfung. Tödlich verlaufen kann das Krim-Kongo-Fieber, das durch die Hyalomma-Zecken übertragen wird. Diese Gattung mag es warm, durch steigende Temperaturen ist sie seit einigen Jahren auch in Österreich angesiedelt.

Wer keine Lust hat, bei einem Spaziergang in der Natur zum All-you-can-eat-Buffet für die „Natur-Vampire“ zu werden, sollte geschlossene Kleidung tragen und darauf achten, sich auf Wegen und nicht im Gras aufzuhalten. Nach einem Spaziergang ist es ratsam, den Körper auf Zecken abzusuchen.