Die Masern zählen zu den ansteckendsten Viren überhaupt. Bei einem Fünftel der Erkrankten können sie schwere Komplikationen auslösen, in ein bis zwei Fällen von 1.000 kommt es zu einer lebensbedrohlichen Entzündung des Gehirns, die auch tödlich verlaufen kann. Und dennoch: Mit einer Impfung könnte man die Masern ausrotten. Nämlich dann, wenn eine Durchimpfungsrate von 95 Prozent erreicht wird. Doch davon ist Österreich weit entfernt. Die Folge: Die Masern erleben ein Comeback. Aktuelle Zahlen aus dem epidemiologischen Meldesystem (EMS) weisen bis einschließlich Kalenderwoche sechs bereits 75 bestätigte Fälle in diesem Jahr aus. 2023 waren es insgesamt 186 Masernfälle – damit belegte Österreich laut Zahlen von ECDC hinter Rumänien Rang zwei in Europa.