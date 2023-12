Gilad Korngold schaut aus dem Fenster. Dicke Schneeflocken fallen langsam vom Himmel, zerschmelzen auf den Straßen von Wien. „Ich liebe Schnee. Er ist so friedlich.“ Das letzte Mal war der 62-Jährige mit seiner Frau in Österreichs Hauptstadt. Am Weihnachtsmarkt. Er mag den „christmas spirit“, sagt er. Diesmal ist der Grund für seinen Besuch ein ganz anderer. Gilad Korngold ist auf einer Mission. Sein Sohn, der österreichisch-israelische Staatsbürger Tal Shoham (38), wird als Geisel der Hamas in Gaza festgehalten. Korngold will ihn heimholen. „Ich würde mit dem Teufel verhandeln, wenn es nötig ist”, sagt der Vater und Großvater mit fester Stimme.