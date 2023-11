Seit 47 Tagen kann Gilad Korngold nur warten. Seit 47 Tagen ist er „im Dunkeln“. Seit 47 Tagen bangt er um seinen Sohn Tal Shoham (38). Um seine Schwiegertochter Adi (38). Um seinen achtjährigen Enkelsohn Nave, der so gerne Fußball spielt. Und um seine dreijährige Enkeltochter Yael, die es liebt, so zu tun, als ob sie Essen für ihren Bruder und für Mama und Papa zubereitet. Die israelisch-österreichisch-deutsche Familie gilt seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel als vermisst – wir berichteten. Korngold ist überzeugt, dass sie aus dem Kibbuz Beeri entführt und in Gaza als Geiseln gehalten werden.