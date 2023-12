Der österreichisch-israelische Staatsbürger Tal Shoham befindet sich immer noch als Geisel in den Händen der Hamas im Gazastreifen. Seine Frau Adi (38), Sohn Nave (8) und Tochter Yael (3) wurden bei dem Deal zwischen Israel und Hamas bereits freigelassen. Doch um Tal Shoham bangt man immer noch. Besonders sein Vater Gilad Korngold hat sich in letzter Zeit immer wieder an die Öffentlichkeit gewandt. Gegenüber der Kleinen Zeitung hat er schon mehrmals seine Verzweiflung ausgedrückt. „Ich mache mir wirklich große Sorgen“, betonte er nun gegenüber dem ORF.

Die intensiven Bemühungen um die Freilassung des Familienvaters auf allen erdenklichen Ebenen hätten „oberste Priorität“, zitierte das ORF-Radio Ö1 am Freitag in der Früh im „Morgenjournal“ das Außenministerium in Wien.

Tal Shoham war mit seiner Familie am 7. Oktober, als die militante Palästinenser-Organisation Hamas ihren Großangriff auf Israel mit Raketenangriffen, Massakern und Entführungen durchführte, verschleppt worden. Die anderen Familienmitglieder, die teils auch die deutsche Staatsbürgerschaft haben, kamen am vorigen Samstag frei. Laut Gilad Korngold, legen Hamas-Videos nahe, dass sein Sohn am Leben sei und im Gazastreifen festgehalten werde. Korngold traf laut dem Radiobericht in Wien Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und ersuchte die österreichische Bundesregierung um Unterstützung, damit sein Sohn freikommt. Wie schon bei früheren Gelegenheiten zeigte er sich bezüglich des Einsatzes der Regierung zuversichtlich.